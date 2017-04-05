Объявлен конкурс на замещение должности Главы администрации Керчи

Решением сессии городского совета Керчи объявлен конкурс на замещение должности Главы администрации Керчи. Данное постановление было утверждено в ходе внеочередной сессия горсовета города.

В ходе внеочередной 67 сессии городского совета Керчи решением депутатского корпуса был досрочно прекращен контракт Главы администрации города Керчи ПОДЛИПЕНЦЕВА Владимира Валерьевича в связи с отставкой по собственному желанию с 05 апреля 2017 года.

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В связи с этим, в ходе сессии было утверждено решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации города Керчи.

Согласно с данным решением, конкурс будет проведён 27 апреля 2017 года.

Напомним, Владимир ПОДЛИПЕНЦЕВ занимал должность председателя администрации города с 29 августа 2016 года.



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