Объём инвестиций от Крымского моста и трассы «Таврида» превышает 500 000 000 000 рублей

Федеральные стройки, которые проходят на территории Керчи, интересны разным слоям населения: простых горожан волнует транспортная инфраструктура с точки зрения возможностей – что изменится в их жизни, когда откроется Крымский мост и запустят движение по трассе «Таврида», увлечённым наблюдателям интересен сам процесс строительства и детали, учёные и археологи изучают находки, городским властям важны объёмы инвестиций и туристический поток, который, по прогнозам, увеличится.

В одном из финальных интервью уходящего, 2017 года, глава керченского Горсовета Николай ГУСАКОВ, говоря о масштабных городских стройках, назвал интересную цифру – более 500 000 000 000 рублей. По его словам, таков суммарный объём инвестиций от Крымского моста и «Тавриды»:

«Сегодня мы видим, что практически каждый уголок Керчи меняется. Тут и там кипят масштабные стройки, благоустраиваются дворы и парки, строятся стадионы, утверждаются инвестиционные проекты. На территории города активно реализуются стройки федерального масштаба – возведение транспортного перехода через Керченский пролив и строительство трассы «Таврида» — проекты, немыслимые по масштабам Крыма, суммарный объем инвестиций которых превышает полтриллиона рублей» – рассказал Николай ГУСАКОВ.

Напомним, что обе стройки финансируются за счёт государственного федерального бюджета.

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Глава Горсовета также заметил, что сейчас перед городом стоит задача прежде всего привести в соответствие транспортную инфраструктуру, «которая и близко не была рассчитана на подобные количество и скорости автомобилей».

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