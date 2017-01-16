Если вы хоть раз были свидетелем заката на Митридате, то вряд ли сможете это забыть.

Закат сам по себе явление уникальное. Можно наблюдать за ним ежедневно, но каждый раз видеть все новые и новые оттенки и формы, ощущая при этом совершенно разные эмоции. Кого-то закат вдохновляет, кого-то успокаивает, а кого-то и вовсе мотивирует.

Читайте: Обелиск Cлавы на горе Митридат — визитная карточка Керчи

Так или иначе, даже самый закостенелый скептик и циник восхитится закатом на горе Митридат. К тому же, с этого места вся Керчь, как на ладони: паромы грузовой линии Керченской переправы, строительство моста через Керченский пролив, манящий морской горизонт и шумные спальные районы города.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

