Редакция KerchINFO.com представляет вашему вниманию обзор самых ярких и значимых новостей Керчи за прошлую неделю.

Понедельник и вторник ознаменовались снегопадом в Керчи. В связи со сложными погодными условиями в Керчи были открыты стационарные пункты обогрева. Заснеженные, скользкие тротуары и дороги в городе как всегда застали врасплох керченских коммунальщиков. Недобросовестная работа некоторых коммунальных предприятий Керчи была взята под личный контроль городских чиновников.

Всю прошлую неделю керчане обсуждали веерные отключения света, которые происходили из-за дефицита подачи городу электричества. В некоторых микрорайонах Керчи были даже развернуты мощные электрогенераторы, как во времена энергоблокады Крыма зимой 2016 года. Помимо отключения электричества некоторые районы Керчи пострадали от порывов теплотрасс, но все аварии были вскоре устранены.

Ни морозы, ни снегопад не помешали работникам Керченского моста продолжить стройку века, строители начали сооружать морские пролеты.

Штормовые погодные условия и лёд в водах Керченского пролива также не повлияли и на работу паромной переправы. За исключением коротких перебоев в графике, паромы курсировали в штатном режиме.

На минувшей неделе стало известно какие достопримечательности, культурные и образовательные учреждения Керчи будут отремонтированы. Под реставрацию попадут такие исторические объекты как Митридатская лестница, Аджимушкайские каменоломни и памятник героям Эльтингенского десанта «Парус». Также в Керчи обещают благоустроить дворы и отремонтировать восемь образовательных учреждений и три здания культуры.

Лучшие новости Керчи мы приберегли напоследок. Порадовали своими достижениями керченские танцовщики. Керченский танц-клуб «Экстрим» и шоу-балет «Алиска» взяли не один золотой кубок на международном танцевальном фестивале «Welcome to Crimea», а воспитанники керченского образцового ансамбля бального танца «Ритм» стали победителями турнира «Черноморские звёздочки».

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