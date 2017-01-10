Красоты заснеженной Митридатской лестницы в фоторепортаже сайта KerchINFO.com.

Как и весь город, Митридатская лестница оказалась под белоснежным покрывалом.

Для жителей Керчи утро понедельника оказалось чуточку радостнее, чем обычно, ведь выпал такой долгожданный снег. Город приобрёл несколько сказочные очертания.

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Вероятно, мало кто, в суматохе начала рабочей недели, обратил внимание на преображение лестницы горы Митридат в снежном наряде.

Напомним, что на главной достопримечательности города в данный период ведутся противоаварийные работы в участке, где обрушилась лестница.

Митридатская лестница фото

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