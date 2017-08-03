Очереди в керченском МФЦ опасны для жизни

Керченский Многофункциональный центр с первого дня открытия стал местом баталий для местных жителей. Для того, чтобы получить необходимые услуги, керчанам приходится записываться в очередь и ежедневно «отмечаться» в ней на протяжении нескольких недель.

Однако сегодня, 3 августа, ситуация переросла в настоящий конфликт. О нем рассказал очевидец в социальных сетях.

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«Встала утром рано и поехала занимать очередь, для получения талона. Людей было много, все проснулись рано и у многих было плохое настроение, но отличилась больше всех одна женщина. Она приехала с мужем и маленьким сыном(года 2, 3). Время подходило к началу работы и люди начали двигаться ко входу. Эта женщина взяла своего ребёнка и начала им закрываться, как щитом. Она категорически не хотела никого пропускать, кричала матом и всех отталкивала от дверей. Ребёнок начал плакать и вместо того, чтобы его успокоить, она поставила его на землю в толпу и перегородила им проход. Одну девушку, которая пыталась пройти по своей очереди она ударила в глаз. Меня, когда я проходила, она схватила за платье и порвала его. Я многое могу понять: не выспалась, настроение плохое, но на людей кидаться, да ещё и с ребёнком на руках!», — рассказывает участница событий.

Также она призывает быть людей добрее: «Мы же люди, а не звери. Звери и те к водопою по очереди подходят».

Отметим, что в Керчи в скором времени должны появиться два модульных МФЦ, которые должны облегчить работу центрального отделения, уменьшить очередь и увеличить скорость предоставления услуг.

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