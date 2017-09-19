Очередная авария на трассе под Керчью

На трассе, соединяющей Керчь и Феодосию, снова произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Вчера, 18 сентября, в 06:00 утра, водитель автомобиля «ВАЗ 21140» 1994 года рождения, двигаясь по а/д «Граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь» со стороны Керчи в направлении Феодосии, не смог справится с управлением.

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В результате этого, транспортное средство выехало за пределы проезжей части, после чего совершило опрокидывание.

В ДТП пострадали: 1). Пассажир автомобиля «ВАЗ 21140», 1996 г.р.

Диагноз: ЗЧМТ, ушибленная рана затылочной области головы, ушиб грудной клетки.

2). Пассажир автомобиля «ВАЗ 21140», 1994 г.р. Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, ушиб правой кисти руки.

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