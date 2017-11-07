Очередная авария в Керчи: на этот раз без жертв

«Черная» волна автомобильных аварий накрыла город. В течении нескольких дней в городе произошло несколько ДТП, в том числе с человеческими жертвами. Сегодня вечером список автомобильных происшествий пополнила авария на улице Льва Толстого.

Как сообщает керченская новостная группа «Новости Керчь Крым Россия», автомобиль «Шевроле» поворачивал налево и не пропустил ВАЗ-2110, вследствие чего произошло столкновение. Отметим, что оба автомобиля получили довольно серьезные повреждения.

На месте ДТП кроме работников ГИБДД приехала и пожарная машина МЧС.

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Напомним, что сегодня утром авария произошла в районе Первой Пятилетки, затем на улице Ворошилова, вчера вечером смертельное ДТП случилось на Куль-Обинском шоссе.



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