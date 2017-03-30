Очередное ДТП возле Горьковского моста

В Керчи под Горьковским мостом снова произошло ДТП. Пострадавших нет.

В дорожно-транспортное происшествие попали две машины: «Mitsubishi» и «Daewoo». Первое транспортное средство выезжало с парковки супермаркета «Фреш», а «Daewoo» направлялось на мост. В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение.

Читайте: Ночное ДТП на трассе Керчь-Феодосия

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Для того, чтобы не создавать пробки на проезжей части, транспортные средства переместили к обочине.

По предварительной информации пострадавших в результате инцидента не оказалось.

ДТП возле Горьковского моста фото



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

