Как стало известно сайту KerchINFO.com, в кабинете заместителя главы керченской городской администрации Олега ШЕВЧЕНКО проводится обыск силами сотрудников федеральной службы безопасности.

Как сообщил сайту КерчьИНФО авторитетный источник, пожелавший остаться неизвестным, причина обыска банальна — подозрение на получение взятки.

Мэрия, как по привычке называют здание городской администрации керчане, уже давно стала похожа на знаменитую «нехорошую квартиру» из бессмертной книги Булгакова «Мастер и Маргарита»: никто не удивляется событиям происходящим в кабинетах и кулуарах этого здания.

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Редакция сайта КерчьИНФО хочет также отметить тот факт, что в социальной сети facebook.com, некоторое время тому назад анонимным пользователем распространялся компромат на чиновников городской администрации по работе. Впрочем, достоверность сообщений анонимщиков, как известно, практически всегда близка к нулю.

Есть также вероятность, что обыск в кабинете заместителя главы горадминистрации может быть связан со строительством домов для переселенцев Цементной Слободки. Напомним читателям, что строительство данного объекта проходит с большим смещением по срокам. На строительстве домов постоянно вспыхивают скандалы, связанные с невыплатой денег, отсутствием финансирования проекта.

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Так или иначе, мы будем продолжать следить за развитием событий в здании городской администрации. Судя по тому, как часто в нем происходят скандалы, редакция сайта KerchINFO.com предлагает делать ставки азартным керчанам: кто из государственных чиновников следующий окажется втянутым в очередной скандал?

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