Очередной коррупционный скандал в Керчи

В Керчи продолжается борьба с коррупцией. Редакция сайта KerchINFO.com из собственных источников узнала о том, что по подозрению во взятке задержан директор «Керченского торгового порта» и депутат городского совета Владимир ВОЛКОВ.

По предварительным данным, государственный чиновник попался на получении взятки в сумме 500 тысяч рублей.

Примечательно, что Владимир Юрьевич Волков является председателем постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам местного самоуправления, регламента, этики и депутатской деятельности. Очевидно, что если представители закона докажут факт получения взятки, то скомпрометированной окажется и вся его деятельность на этом посту.

Напомним, что Керчь в последнее время сотрясают коррупционные скандалы. Так, в июне 2016 года был арестован глава администрации Керчи Сергей ПИСАРЕВ, обвиняемый в получении взятки в 3,2 млн руб. за подписание договоров о купле-продаже земельных участков с местным предпринимателем.

А в декабре прошлого года за взятку был адержан заместитель главы города Олег ШЕВЧЕНКО.

Коррупция так проникла в городскую политическую и бытовую жизнь Керчи и всего Крыма, что редакция КерчьИНФО составила ТОП крымских взяточников.

СПРАВКА КЕРЧЬИНО:

ВОЛКОВ Владимир Юрьевич

Дата рождения: 10 июня 1951 года

Место рождения: г. Керчь

Место жительства: г. Керчь

Должность: Филиал ГУП РК «Крымские морские порты», «Керченский торговый порт», директор

Образование: высшее

Семейное положение: разведен, двое детей



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