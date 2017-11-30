Очередной приём керчан: сказать или сделать

Сегодня в керченской Администрации прошёл очередной приём граждан. Глава исполкома Сергей БОРОЗДИН вместе с руководителями различных служб города приняли 12 керчан. По всем вопросам были даны разъяснения, а так же предложены конструктивные решения. Журналисты КерчьИНФО узнали, с чем пришли горожане к руководству города.

Один из главных вопросов касался ремонта опорной стены по улице Митридатская. Как рассказали в Управление Жилищно-коммунального хозяйства, керчане попросили разработать программу ремонта этой стены и определить баланса-держателя сооружения: «На сегодня она проходит, как бесхозное имущество. Этим вопросом занимается Управление единого заказчика. К концу декабря закончатся работы по «осметчиванию» этого объекта – Митридатской стенки. Дальше будет определён объём работ» – рассказал замначальника Управления Игорь БИТЕЙКИН.

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Жильцы Всесоюзной улицы, чьи дома (д.№3/3 и д. №1) попали в программу «Формирование современной городской среды», обратились с вопросом организации во дворе парковки. Как отметили в Управлении, их случай – спорный: старожилы двора высказались против парковки, молодые жильцы – наоборот хотят, чтобы во дворе появилась стоянка для автомобилей. По словам Игоря БИТЕЙКИНА, собственникам предложили решить вопрос самостоятельно: «Пусть пройдёт общее собрание жильцов, мы примем любой протокол, любое их решение и будем руководствоваться исключительно их заявлениями. По-другому этот конфликт не решить».

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Вопрос о забитых ливнёвках дважды звучал перед властями Керчи – работой ливнестоков возмущались жители улиц Кокорина и Привокзальной, а также частного сектора в районе улицы Счастливая.

В первом случае жильцы хотят, чтобы ливнёвки привели в порядок, и перенесли точку сбора ТБО. Управление ЖКХ заключило контракт с КП «Аршинцево» на очистку ливнёвой канализации. Также по этому вопросу Сергей БОРОЗДИН пообещал сам выехать на место и осмотреть выполнение работ.

По поводу группы улиц частного сектора в Управлении пообещали прочистить ливнёвки, а также, возможности, организовать дополнительные каналы.

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Жильцы улицы Казакова 46, где больше 10 лет не решается вопрос канализации снова пришли напомнить о себе: канализация к дому проведена не верно, постоянно идёт протечка и у дома всегда большие лужи, разваливается вода.

«Я пообещал выехать на место, вместе с директором Водоканала и директором МУПа «ЖилсервисКерчь, выяснить в чём там дело и привести в порядок. Это больной вопрос для жителей того района, в течение 12 лет там идёт разлив нечистот». – рассказал замначальника Управления ЖКХ,

Несколько вопросов касались спила деревьев, на что собственники получили ответ, что на следующей неделе будут проведены соответствующие работы.

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