Один из приятных уголков Керчи

Керчь хоть и небольшой, но очень уютный город. Тут есть много атмосферных улиц и приятных глазу скверов. В каждом из районов города есть место, куда любят приходить местные жители.

На районе Войково одним их таких мест является площадь около гимназии №1.

Читайте: Керчь штормит (фото)

В тени роскошных цветков Ленкоранской акации, которая уже не первый год там цветет, каждый день гуляют молодые мамы с колясками, бегают непоседливые дети, подростки катаются на велосипедах и самокатах, на футбольном поле играют с мячом, а на турниках активно занимаются спортсмены.

Тут всегда людно, но при этом очень спокойно и как-то по-особенному душевно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

