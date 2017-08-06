Один из вечеров на керченском пляже

Вечер на пляже после утомительного дня — лучшее завершение дня или даже рабочей недели. В Керчи и окрестностях расположено около 15 различных пляжей. Однако не всегда есть возможность махнуть за город и понежиться на морском берегу. В таком случае многие местные жители выбирают пляж возле дома.

Для жителей района Войково таким пляжем является так называемая «Молодёжка». Это не типичный пляж, ведь тут на небольшой территории сосредоточились сразу несколько уникальных объектов.

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Например, при входе на пляж находятся раскопки древнего городища, а в левой стороне в ста метрах от берега расположились завораживающей красоты скалы. Местные экстремалы никогда не упускают возможности попрыгать с них вводу.

В целом, на этом пляже всегда людно. Он благоустроен и способствует комфортному отдыху: оборудованы раздевалки, установлены навесы, осуществляется прокат шезлонгов.

Фото: Людмила Бахарева

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