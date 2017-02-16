Официально: Олег Казурин задержан на два месяца

Олега Казурина взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщает руководитель главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму Евгения Беликова Крыминформу.

Решением симферопольского суда бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин заключен под стражу на два месяца.

Отметим, ранее была обнародована информация о том, что правоохранителями возбуждено уголовное дело в отношении Олега Казурина, который ранее занимал должность вице-премьера Республики Крым.

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Вчера, 15 февраля экс-чиновник был задержан в аэропорту Симферополя. Он подозревается в получении части заявленной взятки в размере 27 миллионов. Общая сумма должна была составлять 100 миллионов рублей.

По предварительной информации, Олег Казурин требовал деньги за назначение «нужного» подрядчика для строительства домов для переселенцев с санитарной зоны строительства Керченского моста. Тем временем, пока в кулуарах решались подрядчики, жители ул. Цементная Слободка продолжаи жить по соседству со стройкой, дышать пылью и выхлопными газами. Сдача в эксплуатацию домой переносилась дважды.

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