Официально стартовало строительство федеральной трассы «Таврида»

Сегодня, 12 мая, официально дан старт строительства федеральной трассы «Таврида». В связи с этим существует вероятность образования пробок, простоять в которых можно до десяти часов. Власти уже придумали, как этого избежать.

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ сегодня рассказал журналистам, что строительство не окажет никакого влияния на ход курортного сезона. На тех участках, где «Таврида» будет совпадать с уже существующей трассой, создадут пути объезда – их будут контролировать сотрудники ГИБДД.

Читайте: Артезианский песок везут для трассы «Таврида»?

В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что вопрос с пробками будет решаться круглосуточно.

Протяженность федеральной трассы «Таврида» составит 253,5 километра, без учета автоподходов к Керченскому мосту и территории Севастополя. Пройдет она по территории шести муниципальных образований Крыма.

Ранее редакция KerchINFO публиковала подробную схему трассы федерального значения «Таврида» и автомобильных подходов к Керченскому мосту, которые соединят стройку века с дорогой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

