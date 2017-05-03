Официально: тела экипажа «Герои Арсенала» не найдены

Экипаж судна «Герои Арсенала» не был найден в результате спасательно-поисковой операции. Об этом сообщает пресс-служба федерального бюджетного учреждения «Морспасслужба Росморречфлота».

Место крушения сухогруза «Герои Арсенала» было обследовано подводным телеуправляемым аппаратом. Однако тела членов экипажа выявлены не были.

Также в организации отмечают, что не произошло загрязнения окружающей среды, которое могло возникнуть по причине наличия на судне топлива в больших размерах.

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По информации спасателей, обследование проводилось 27-28 апреля с помощью гидролокатора бокового обзора и телеуправляемого необитаемого подводного аппарата SubFighter 7500. В результате проведённых работ установлено точное местоположение кормовой и носовой частей судна, их расположение на грунте, проведена подводная видеосъёмка. Обследование проводилось по просьбе судовладельца.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» затонул около 3 часов ночи 19 апреля в водах Чёрного моря, вблизи Керчи. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек. В ходе масштабной поисковой операции удалось спасти одного моряка и найти тела ещё троих. Восемь членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

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