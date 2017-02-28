Официально зарегистрированы участки, по которым пройдет «Таврида»

Для нужд «Тавриды» зарегистрировали первые 34 участка. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра Крыма.

Первые муниципальные земельные участки, по которым пройдет трасса «Таврида» официально зарегистрированы Государственным комитетом по госрегистрации и кадастру РК.

Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым зарегистрировали первые 34 муниципальных земельных участка, по которым пройдёт федеральная трасса «Таврида». Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, передаёт пресс-служба госкомитета.

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«Для строительства трассы «Таврида» резервируются муниципальные участки, а также изымаются земли в добровольном порядке на основании соглашения и объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности», – отметил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Оформление земельных участков будет продолжаться. Специалист госкомитета отмечает, что 27 участков поставлены на кадастровый учёт, ещё на семь зарегистрировано право собственности за администрацией Керчи.

Напомним, трасса федерального значения «Таврида» соединит Керчь и Севастополь. Генподрядчиком объекта является питерская компания — АО «ВАД». Официальный старт строительству дал Глава Крыма – Сергей Аксёнов.

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