Крымские музеи выдвинули коллективное заявление касательно ситуации с коллекцией так называемого скифского золота. Руководство музеев пообещало обжаловать решение суда Амстердама и призвало музей Алларда Пирса сделать аналогичный шаг, сообщают РИА Новости.

Данное заявление было подписано Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником (Керчь), Бахчисарайским историко-культурным заповедником, Центральным музеем Тавриды и Национальным заповедником «Херсонес Таврический».

«Музеи разочарованы и даже шокированы таким исходом дела. Спор не должен иметь политической подоплеки. Музеи передали в музей Алларда Пирсона (МАП) ряд ценнейших предметов собственных коллекций, доверившись МАП, который гарантировал их безусловный возврат музеям после закрытия выставки. Доверие, оказанное МАП и правительству Нидерландов, никак не зависело от развития политических событий, к которым ни музеи, ни МАП, ни сами коллекции не имеют никакого отношения», — сообщается в заявлении.

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Также руководство музеев отметило, что не тешат себя иллюзиями относительно исхода дела и акцентируют на том, что являются полностью нейтральными организациями без политического влияния и обязанностей.

«Нет никаких правовых, культурных или исторических оснований для перемещения предметов на территорию континентальной Украины. Предметы принадлежат Крыму, на территории которого они были найдены, свидетельством истории и культуры которого они являются и где они составляют неотъемлемые части коллекций, которые в течение многих лет с любовью собирали преданные своему делу археологи», — готовится в заявлении.

Напомним, 14 декабря амстердамский суд вынес постановление — отдать коллекцию скифского золота, которое было вывезено из крымских музеев, в археологический музей Алларда Пирсона в Нидерландах, Украине.

Коллекция была вывезена в начале февраля 2014 года (до возвращения Крыма в состав РФ) на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в нидерландский археологический музей Алларда Пирсона. Коллекция состоит из около двух тысяч артефактов, аналогов которых не существует во всем мире. адвокатом будет осуществляться подготовка документов для подачи в апелляционный суд.

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