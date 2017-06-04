Огненный закат на горе Митридат

Важнейший объект культурного и исторического наследия города-героя, окутанный античными тайнами. На себе гора Митридат собрала множество культовых памятников, сделанных руками людей разных эпох.

О горе Митридат знают далеко за пределами Керчи: в ней заключены тайны древности и античности, на эту тему написаны десятки книг и докладов. В наше время каждый керчанин побывал здесь – будь то пешая прогулка или «священное» восхождение с факелом 8 мая.

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Отсюда открывается вид на обелиск Славы, древнее городище Пантикапей, строящийся Керченский мост, да и весь город в целом.

А когда природа дарит нам подобные закаты – время замирает и хочется запомнить этот момент навсегда.

Закат на горе Митридат фото

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