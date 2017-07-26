Ограничение движения не повлияет на строительство «Тавриды»

Ограничение движения грузового транспорта не повлияет на строительство «Тавриды». Все работы будут окончены в срок.

Согласно приказу Министерства транспорта РК, с 1 июля по 30 сентября 2017 года движение тяжеловесного грузового транспорта на крымских автодорогах ограничено в случае поднятия температуры до 33 градусов.

«Приказ касается любого грузового транспорта, в том числе и используемого для строительства трассы «Таврида»», – сообщили в республиканском Минтрансе.

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Контроль за соблюдением приказа будет осуществлять ГИБДД МВД по Республике Крым и Крымское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Сегодня в пресс-службе Минтранса РК уточнили, что такое решение не повлияет на сроки строительства трассы «Таврида», так как подрядчики осуществляют работы круглосуточно, а движение грузового транспорта ограничено только в дневные часы. Об этом сообщает Крыминформ.

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