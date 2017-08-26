Ограничения в Керчь-Еникальском канале: как повлияет на судоходство

Временные ограничения, введенные в Керчь-Еникальском канале на период установки арочного пролета Крымского моста, не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции и смогли скорректировать свои графики. При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно.

В частности, в северной части Керченского пролива на якорной стоянке № 453 могут осуществлять стоянку до 80 судов. В районе якорной стоянки № 454 в среднем может оставаться до 100 судов. В южной части Керченского пролива на якорной стоянке № 471 могут стать на якорь до 150-170 судов. При этом, по усмотрению капитанов судов, суда могут уходить ожидать прохода по Керчь-Еникальскому каналу за пределами якорных стоянок.

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Как только строители завершат свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проведут суда по каналу. В обычных условиях в проводках задействуется 10 лоцманов и 4 лоцманских судна. Накануне и по окончанию установки арок на фарватерные опоры на Керчь-Еникальском канале будут задействованы 20 лоцманов и 5 лоцманских судов. Проводка будет осуществляться даже быстрее, чем после приостановки транзита по штормовым условиям.

Следует отметить, что временные ограничения судоходства в акватории Керченского пролива не влияют на работу Керченской паромной переправы. Фарватер, через который осуществляется паромное сообщение между Крымом и Кубанью, находится на значительном удалении от района строительства Крымского моста.

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