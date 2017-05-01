«Океан» — «Кафа»: керчане могут взять «бронзу» чемпионата

Футболисты «Кафы» не смогли отобрать очки у набравшего ход керченского «Океана». Одержав четвертую победу кряду, «Океан» не только остался на четвертой позиции в турнирной таблице, но и получил реальные шансы на место в тройке призеров.

Преображение команды с приходом на тренерский мостик Олега ЛЕЩИНСКОГО не осталось незамеченным болельщиками Керчи. На матч с Феодосией собралось приличное количество болельщиков, которые ждали от любимого клуба только победы. Тренерский штаб «моряков», в свою очередь, ожидал сложного матча. С одной стороны, после победной серии наши футболисты могли недооценить противника. С другой стороны, «Кафа», которая находится в зоне вылета, в каждом матче будет биться до финального свистка, цепляясь за возможность набрать очки.

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Матч начался атаками «Океана», который сразу показал, кто хозяин на поле. «Кафа» пыталась «накрывать» наших футболистов еще на чужой половине поля, но фланговые игроки «Океана» раз за разом разрывали прессинг соперника.

Несколько голевых моментов с игры наши футболисты не использовали, но на 17-ой минуте матча реализовали свое преимущество с помощью штрафного. Игорь ЗУБКО с острого угла нанес удар в сторону ворот «Кафы», и мяч юркнул в щель между штангой и вратарем гостей.

После гола наша команда продолжила свои атаки, но того куража и обилия голевых моментов, которые были в предыдущих играх уже не было. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе керчан.

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Во втором тайме керчане по-прежнему владели инициативой, не давая сопернику реальных шансов отыграться. А когда на 70-ой минуте «Кафа» осталась в меньшинстве (за две желтые карточки поле покинул Вадим ШЕВЧУК), интрига матча практически умерла.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Океана» Олег ЛЕЩИНСКИЙ покритиковал своих подопечных за ошибочную тактику при игре в большинстве, но в целом дал положительную оценку действиям своей команды.

Следующую игру керчане проведут на выезде с командой «КФУ-Бахчисарай», а 13 мая состоится один из главных матчей всего футбольного сезона: в Керчи состоится очередное ДЕРБИ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ. На стадионе имени 50-летия Октября в 16:00 состоится поединок «Океан» (Керчь) — «Севастополь»!

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