«Океан» — «Крымтеплица»: поражение, за которое не стыдно

В прошедшее воскресенье керченский футбольный клуб «Океан» принимал гостей из Молодежного. Для керченских болельщиков матч был интересен тем, что место главного тренера «моряков» после сокрушительного поражения в Севастополе занял Олег ЛЕЩИНСКИЙ, ранее долгое время работавший в ФК «Севастополь».

Для «Крымтеплицы» матч в Керчи мог стать решающим в борьбе за призовое место чемпионата: с начала весенней части чемпионата Премьер лиги КФС «тепличники» потерпели два поражения кряду, а затем сыграли два матча вничью (один из них — кубковый поединок с «Кафой»).

Матч начался без раскачки. Стремясь реабилитироваться перед своими болельщиками, «Океан» со стартовым свистком пошел вперед, и это принесло свои плоды. Уже на второй минуте матча керчане повели в счете. Это Яков ЭРЛИХ головой подкорректировал полет мяча после удара со штрафного.

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Удержать преимущество керчанам не удалось. На 9-ой минуте матча «Крымтеплица» отыгралась. Неудачная скидка мяча головой кого-то из керчан привела к тому, что Андрей ЗБОРОВСКИЙ протолкнул мяч в ворота хозяев.

Два гола, забитые в начале матча, не остудили пыл футболистов. Игра продолжалась на встречных курсах, причем преимущество владения мячом и количество опасных моментов было за «Океаном».

На 22-ой минуте матча острый проход Якова ЭРЛИХА по правому флангу завершился сильным прострелом, который застал врасплох защиту «Крымтеплицы».

Пропущенный второй гол не заставил гостей раскрыться. «Океан» по-прежнему играл первым номером, а «Крымтеплица» пыталась поймать хозяев поля на контратаке.

Со счетом 2:1 команды ушли на перерыв.

Ключевыми эпизодами матча стали две ошибки керчан в середине второго тайма. Сначала после хитрого удара Максима ПРИХОДНОГО со штрафного мяч предательски юркнул в угол ворот, которые защищал Анатолий ПИЛИПЕНКО. А через три минут «Крымтеплица» уже вела в счете 3:2. Это Ленур АХУНОВ подкараулил отскок мяча и вколотил мяч в сетку.

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«Океан» до финального свистка шел в атаку, но оборонительные редуты «тепличников» уже не давали сбоев.

Олег Станиславович ЛЕЩИНСКИЙ на послематчевой пресс-конференции отметил, что результат на табло его огорчил, но он удовлетворен самоотдачей своих подопечных.

Таким образом, «Океан» потерпел второе поражение подряд и готовится к выезду в Ялту. Матч 19-го тура Премьер лиги КФС с «Рубином» состоится 9 апреля в 16:00 на стадионе «Авангард».



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