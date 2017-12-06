Юные футболисты «Океана» на следующей неделе протестируют новое футбольное поле

В спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» постройка нового футбольного поля под куполом вышла на финишную прямую. Уже со следующей недели на новом поле будут заниматься воспитанники детской футбольной Академии ФК «Океан».

Сейчас на спортивной площадке осталось подсыпать кварцевый песок и резиновый гранулят. Футбольное поле размером 36 на 17 метров со специальным покрытием искусственной травы в 40 мм соответствует стандартам FIFA и UEFA.

Старший тренер-преподаватель детской Академии футбола «Океан» Сергей ЕСИН отметил, что такое поле позволит заниматься футболистам в должных условиях:

«Дети не должны заниматься в обычном спортзале с деревянным полом. Правильные футбольные площадки позволят керченскому футболу подняться сразу на несколько ступеней в развитии и качестве игры наших юных спортсменов», – отметил Сергей Александрович.

Директор спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» Яна МУРАТОВА рассказала журналистам КерчьИНФО, что новое мини-поле предназначено пока только для занятий спортсменов детской Академии и клуба «Океан».

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Рядом с площадкой под куполом сейчас продолжается строительство еще одно футбольного поля в 1000 квадратных метров, размером приблизительно 43 на 22 м. Процесс строительства этого поля идет более медленными темпами, но не отстает от календарного плана инвестиционного проекта. Сейчас готовят бетонное основание поля. Планируется завершить все работы в марте. Дело в том, что температура воздуха падает, и, если процесс подготовки основания можно продолжать и зимой, то стелить покрытие в холодную пору года не рекомендуется.

Яна МУРАТОВА рассказала о целях создания новейших площадок на территории клуба и планах на будущее:

«В планах нашего инвестиционного проекта открыть не просто футбольную секцию, а Академию футбола. В этом направлении мы и движемся. Хотим, чтобы была Академия футбольная, теннисная, Академия школы айкидо. Мы будем получать лицензию на такие виды деятельности».

Также, директор «Планеты ПРОСПОРТ» отметила, что спортивный клуб популяризирует не просто здоровый образ жизни. Здесь уделяется особое внимание большому спорту и привлечению в него молодежи:

«И хотя мы являемся коммерческой организацией, мы даем возможность талантливым детям, которые работают на результат, в нашем клубе заниматься бесплатно».

А между тем, рядом с новыми площадками от спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ», завершают строительство запасного футбольного поля от стадиона им. 50-летия Октября. Здесь уже перешли к установке трибуны.

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