«Океан» победил в дерби Керченского полуострова

В очередном матче чемпионата Премьер лиги Крымского футбольного союза керченский «Океан» одержал убедительную победу над феодосийской «Кафой» со счетом 3:1

Матч проходил на скользком из-за дождя поля стадиона имени 50-летия Октября. Может быть поэтому начало матча прошло в спокойном темпе, однако в середине первого тайма обе команды стали играть в более атакующий футбол. Сначала керчане открыли счет в матче: индивидуальной техникой блеснул Артем ЩЕРБАК, который поборолся за верховой мяч, на скорости вошел в штрафную «Кафы», финтом обыграл защитника и сильно пробил по воротам гостей.

Однако буквально через несколько минут феодосийцы сумели сравнять счет. После выверенной передачи капитана «Кафы» гол в ворота керчан забил Сергей АВРАМЕНКО, ранее игравший в молодежной команде «Океан-2». Отметим, что Сергей стал, наверное, самым активным игроком в составе гостей.

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А лучшим игроком в составе керчан, несомненно, стал Артем ЩЕРБАК, который кроме забитого мяча отличился и голевой передачей. В середине второго тайма Артем снова разобрался с защитой «Кафы» и отдал точный пас на Бориса ГОГИЧАИШВИЛИ, хотя мог пробить и сам с выгодной позиции. Борис не сплоховал и снова вывел свою команду вперед.

Отметим, что в самом начале второго тайма выйти вперед могли футболисты из Феодосии. После дальнего удара перекладина ворот спасла «Океан» от гола.

Точку в матче поставил Антон ВИННИКОВ, который после ошибки защитников «Кафы» «расстрелял» ворота в упор.

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Несмотря на крупный счет, победа керчанам далась не просто. Это на послематчевой пресс-конференции отметил и главный тренер «моряков» Олег Станиславович ЛЕЩИНСКИЙ.

А вот его визави, Анатолий Александрович СКВОРЦОВ поделился с журналистами неожиданной новостью: еще две недели назад он подал заявление об увольнении из клуба и с понедельника покидает клуб, которому посвятил три года…

Следующий домашний матч «Океана» состоится 7 октября 2017 года в 15:00. В гости к керчанам приедет дерзкий новичок Премьер лиги КФС – крымско-татарский клуб «Кызылташ». Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу команду!

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