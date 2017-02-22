«Океан» побеждает «Дружбу» из Майкопа

Сегодня, 22 февраля, на футбольном поле учебно-тренировочной базы «Футбольный мир» в Абрау-Дюрсо керченский «Океан» провел очередной контрольный матч с ФК «Дружбу» из Майкопа. Матч закончился победой «Океана» со счетом 2:1.

Керчане первыми открыли счет в матче. Голом отличился Борис Гогичаишвили, который забивает уже второй матч кряду. Однако после грубой ошибки одного из защитников «моряков», «Дружба» сравняла счет в матче. Первый тайм закончился со счетом 1:1, несмотря на полное преимущество «Океана» на футбольном поле.

Во втором тайме керчане реализовали один из многочисленных голевых моментов: второй гол забил Владимир Ларионов. После этого тренерский штаб «Океана» провел ряд замен, дав сыграть в матче всем футболистам. Матч закончился уверенной победой «Океана».

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