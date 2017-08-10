«Океан» в контрольном матче обыграл «Кафу»

В среду, 9 августа, в Керчи на стадионе имени 50-летия Октября состоялся контрольный матч между ФК «Океан» (Керчь) и ФК «Кафа» (Феодосия) в рамках подготовки команд к чемпионату Премьер лиги КФС.



Забив во втором тайме два гола (один из них с пенальти), керчане одержали победу со счетом 2:0. Голы на счету игроков, находящихся на просмотре в керченском клубе.

Читайте: Футболисты «Океана» одержали первую победу на сборах

Напомним, что 12 августа состоится очередной контрольный матч нашего клуба. Соперником «моряков» будет ФК «ТСК-Таврия». Матч состоится в 18:00 на футбольном поле спортивной базы «Скиф» в Новопавловке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

