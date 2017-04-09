«Океан» в Ялте обыгрывает «Рубин»: метамарфозы ялтинского голкипера

В матче 19-го тура Премьер лиги КФС керчане нанесли поражение ялтинскому «Рубину» со счетом 2:0, и при этом не забили два пенальти! Героем и антигероем поединка по ходу встречи становился голкипер хозяев поля.

К матчу с одним из аутсайдеров турнира, коим является ялтинская команда, керченский «Океан» готовился со всей тщательностью. Команда два раза в день проводила занятия на тренировочном поле, тренерским штабом были проведены тактические занятия и разбор прошлой игры с «Крымтеплицей». Напомним, что в матче прошлого тура керчане потерпели обидное поражение со счетом 2:3, хотя два раза по ходу встречи вели в счете.

Тяжелое, вязкое поле на стадионе «Авангард» в Ялте помешало показать футболистам быстрый футбол. Но даже на таком поле, которое не выдерживает никакой критики, керченские футболисты смогли показать достаточно высокий уровень технического мастерства.

Читайте: Спортивный клуб «Планета ПРОСПОРТ» заявил о строительстве бассейна и футбольных полей

Матч начался без разведки, уже на 5-ой минуте матча опасный удар по воротам хозяев нанес форвард «Океана» Борис ГОГИЧАИШИВИЛИ. А уже на 10 минуте первого тайма арбитр матча назначил пенальти в ворота хозяев. Это Артем ЩЕРБАК, оторвавшись от опекуна, выходил один на один с вратарем, и последний нарушил правила в собственной штрафной площадке. Через минуту голкипер исправил свою ошибку, отразив мяч после удара с одиннадцати метров, который нанес Яков ЭРЛИХ.

После этого момента «Рубин» встрепенулся и провел пару неплохих атак, однако в целом мячом и инициативой владели керчане, которые проводили осмысленные атаки, разыгрывали комбинации и раз за разом наносили опасные удары по воротам «Рубина». Казалось, что вот-вот счет в матче будет открыт, но этого не случилось, и команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Смотрите: ФУТБОЛ. «Океан» — «Крымтеплица» 2:3

Почти сразу после перерыва голкипер ялтинцев допустил грубую ошибку, пропустив мяч между ног после удара защитника керчан Павла ГРИЩЕНКО. После забитого гола «Океан» стал играть осторожнее и подкараулил еще одну оплошность хозяев. После неудачной скидки защитника «Рубина» мяч подхватил Яков ЭРЛИХ и элегантным парашютом отправил мяч в сетку ворот. Вратарь Ялты был застигнут в полупозиции, поэтому на нем тоже лежит часть вины за пропущенный гол.

Деморализованные ялтинцы нашли в себе силы на финальный навал, однако он привел к тому, что «Океан» получил право на еще один пенальти. На этот раз к мячу подошел Артем ЩЕРБАК, но его хитрость не удалась: после легкого удара по центру ворот, вратарь не меняя позиции, забрал мяч в руки.

Матч закончился убедительной победой керчан, но на такой момент, как два незабитых пенальти в одном матче, обязательно должен обратить внимание тренерский штаб «Океана». Подобные вольности не всегда сходят с рук!

Следующий матч «Океан» проведет дома 17 апреля. В гости к керчанам после пасхальных праздников приедет ФК «Евпатория». Матч состоится в 15:00 на стадионе имени 50-летия Октября. Поддержим нашу команду!



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

