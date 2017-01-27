Сколько точно будет стоит новая магистраль, которая соединит Керчь и Севастополь, станет известно в апреле 2017 года. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

На данный период проходят все необходимые проектные и подготовительные работы для строительства трассы «Таврида», которая будет состоять из восьми участков. Однако окончательная стоимость проекта будет озвучена в апреле 2017 года и лишь после этого начнется активная фаза строительства.

«Протяженность и трассировка трассы утверждены и меняться не будут. Как только из Главгосэкспертизы выйдет подтверждение стоимости, тогда уже (начнутся) все строительно-монтажные работы. Все проектные работы идут своим ходом», — сказал Аксенов.

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Отметим, что лишь за седьмой участок подрядчик запросил более 15 млрд рублей.

Напомним, что Федеральная трасса «Таврида» планируется четырёхполосной. Дорога соединит Керченский мост с Севастополем через Керчь и Симферополь. Две полосы трассы введут в эксплуатацию в декабре 2018 года. Уже озвучивалось, что предельная стоимость проекта составит 138,9 миллиарда рублей. Однако, к апрелю 2017 года все может поменяться.

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