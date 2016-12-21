Оконный профиль ПВХ: какой выбрать?

Прочность и долговечность пластикового окна в большинстве своём определяется его главным составляющим компонентом — профилем. Профиль – это основополагающий элемент всей оконной конструкции. Именно из него делают оконные створки и рамы. Внутри пластикового корпуса имеются металлические вставки, разделенные перегородками, образующими воздушные полости.

В среднем ширина профиля для оконных изделий из профиля ПВХ варьируется от 58 до 86 мм, при этом некоторые производители выпускают изделия, толщина профиля которых достигает 127 мм.

Внутренняя часть профиля разделяется перегородками, создающими так называемые воздушные камеры. Как правило — чем шире профиль, тем лучше его теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства. Следует отметить, что самыми популярными являются трех- и пятикамерные профили.

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Пластиковые окна на современном рынке представлены компаниями из разных стран:

Россия – PROPLEX, MONTBLANC.

Германия — VEKA, REHAU, KBE, SALAMANDER;

Словакия – INTERNOVA;

Бельгия – DECEUNINCK

и другие.

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Классификация профилей

Согласно российским и европейским стандартам качества, все профили классифицируются на несколько групп по различным характеристикам. Так, по ширине внутренних и внешних стенок различают 3 класса:

• Профили класса А – характеризуются следующими свойствами: толщина наружных стенок — от 2,8 мм; внутренних стенок — от 2,5 мм. Они способны обеспечить наилучшую теплоизоляцию.

• Профили B класса — имеют толщину наружных стенок — от 2,5 мм, внутренних — от 2,0 мм. Теплоизолирующие и энергосберегающие свойства такого профиля несколько ниже, также у профиля данного класса пониженная устойчивость к деформированию.

• Профили класса С – к ним относятся все остальные профили, не входящие в группы А и В — к ним не выдвигается никаких строгих требований.

В данной статье рассмотрим рейтинг продукции ключевых производителей оконного профиля из ПВХ.

Rehau

Является одним из известнейших брендов. Уже более полувека компания выпускает надежные светопрозрачные оконные конструкции и находится в непрерывном развитии. Специалисты Rehau постоянно совершенствуют свои технологии производства,большое внимание нацелено на экологичность технологий и энергосбережение изделий. Ширина профиля этой фирмы составляет 60-70 мм. Изделия из профиля Rehau относится к так называемому среднему классу.

VEKA

Продукция VEKA зарекомендовала себя как одну из лучших в своей сфере по всему миру. Особенностью профиля VEKA является его устойчивость к выгоранию. Уплотнитель изготавливается из натуральных материалов, благодаря чему устойчив к российскому климату и не промерзает даже в сильный мороз. Такая характеристика очень важна в условиях российского климата. Толщина профилей колеблется от 58 до 90 мм. Цены соотносимы с Rehau.

Salamander

Данная немецкая фирма не так популярна, как Rehau или VEKA, однако качество их продукции ничуть не хуже вышеуказанных брендов. Ширина профиля этой компании варьируется от 60 до 76 мм.

KBE

Довольно известная компания, делающих особый упор на экологической безопасности оконных конструкций. Изделия этой фирмы допустимы установке в детских и лечебных учреждениях. Профиль КВЕ отличается повышенной износоустойчивостью и долговечностью. Линейка содержит как экономичные решения, так и люксовые варианты. Ширина профиля – от 58 до 70 мм.

Proplex

Эта молодая российская фирма, которая, однако, уже обладает широким производством и модернизированными технологиями. Профиль компании Proplex разрабатывался с учетом российских климатических условий при сотрудничестве с австрийскими специалистами. Качество продукции компании можно оценить как высокое, при этом цены на изделия довольно приемлемые. Максимальная ширина профиля достигает 127 мм.

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