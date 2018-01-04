Окутанный туманом Керченский пролив

Керченская погода продолжает удивлять своей непредсказуемостью. На смену теплу и зимнему солнцу пришел густой и тяжелый туман, окутавший Керченский пролив пушистой пеленой.

По-настоящему неповторима керченская природа, с одной стороны такая знакомая и привычная глазу местного жителя, но с другой – приобретающая неведомые очертания, сливаясь с погодными условиями.

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Разумеется, объектив фотокамеры не в силах запечатлеть все детали, доступные невооруженному человеческому глазу.

Тем не менее, фотографы kerchinfo.com решили не упускать возможность и поделиться с читателями сайта снимками туманного Керченского пролива, немного мистического, но манящего своей загадочностью.

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