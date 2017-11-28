Олег ГАЗМАНОВ спел для мостостроителей в Керчи

Легендарным строителям, которые соединяют два берега России, устроили настоящий праздник – в Керчь приехал Олег ГАЗМАНОВ. Бесплатный концерт для мостовиков и заливчан подарил РОТЕНБЕРГ. Автобусы подъезжали к ДК “Корабел” и сотни рабочих в форме Керченского моста заполнили большой зал. На входе работала охрана, обеспечивая порядок на концерте.

Читайте: «Крымский мост» опережает «Керченский»

Олег ГАЗМАНОВ весь концерт посвятил строителям, которые исполняют мечту миллионов россиян – строят транспортный переход через Керченский пролив. Артист обращался к зрителям с просьбой хранить и беречь Родину, уважать историю и ценить Россию.

Больше часа зрители вместе с самым патриотичным певцом страны пели известные песни, танцевали и беспрерывно аплодировали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

