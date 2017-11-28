Олег ГАЗМАНОВ споет в Керчи только для строителей Крымского моста

В Керчь приехал Олег ГАЗМАНОВ. Но не один керчанин не сможет побывать на концерте певца, только если он не строитель Керченского моста.

На сцене ДК «Корабел» сегодня выступит Олег ГАЗМАНОВ. В городе нет ни одной афиши, на кассе не продают билеты. Дело в том, что это концерт только для работников стройки века.

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Директор дворца культуры подтвердила информацию о том, что концерт действительно состоится, но он будет закрытым:

«Этот концерт состоится только для работников Керченского моста. Раздают пригласительные только среди мостовиков», – рассказала журналисту сайта КерчьИНФО Татьяна БИКЕТОВА.

Жаль, что керчане не смогут попасть на концерт известного певца!

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