Олег Газманов споёт про Керченский мост

Премьера песни про Крымский мост прозвучит 13 сентября, на Международном фестивале «Новая волна» в Сочи, её исполнит народный артист РФ Олег Газманов.

Конкурс песен и стихов, посвящённых мосту начался в конце весны, из двух с половиной тысяч сообщений, жюри обратили внимание на «очень простую, светлую, теплую и проникновенную песню». Музыку и стихи написал Леонид Чернышев, водитель из Иваново. В первый раз он посетил Крым ещё в молодости и влюбился в здешние пейзажи. По итогам голосования, композиция про мост, «который связал два берега России», заняла первое место.

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Победитель конкурса вместе с семьёй посетит фестиваль в Сочи, а также в ближайшее время Леонид Чернышев поедет на экскурсию по стройплощадке Крымского моста.

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