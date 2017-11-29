Олег ГАЗМАНОВ встретился со строителями Крымского моста

Строители Крымского моста пригласили Олега ГАЗМАНОВ посетить стройплощадку в Керченском проливе. Народный артист России давно мечтал увидеть мост, который соединит материковую часть страны и полуостров Крым. Ему показали надвижку пролетов автодорожной части на морские опоры со стороны Керчи и фарватер Керчь-Еникальского канала. Артист поднялся на железнодорожную арку и с высоты 35 метров – высота арочного пролета над водой – увидел строительство моста со стороны Краснодарского края.

«Впечатления невероятные, это место силы какое-то, здесь кипит жизнь, несмотря на то, что тут ужасно холодно, пронизывающий ветер. Энергетика потрясающая. Я восхищаюсь этими людьми, которые строят Крымский мост», – поделился народный артист России Олег ГАЗМАНОВ .

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Олег ГАЗМАНОВ встретился с рабочими не только на строительной площадке, но и в зрительном зале. Он дал концерт для строителей Крымского моста. В дом культуры в городе Керчь пришло около 1500 человек, которые находятся на вахте. Строители аплодировали и подпевали артисту, встречали песни стоя.

В программе концерта, помимо известных и всеми любимых песен Олега Газманова, – композиция, которая заняла первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост. Ее автор – Леонид Чернышев, водитель из Иванова. Премьера состоялась в сентябре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи. Для строителей Крымского моста Олег ГАЗМАНОВ пел ее впервые.

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