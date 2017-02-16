Олег Казурин — не последний, — Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал детали ареста бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина. Об этом чиновник рассказал в ходе встречи с журналистами.

Сергей Аксёнов поведал, что ещё в ноябре 2016 года поручил комитету по борьбе с коррупцией провести проверку деятельности Казурина. Результаты проверки были переданы в соответствующие силовые ведомства. Итогом расследования стало вчерашнее задержание бывшего вице-премьера.

«Инициатива эта была полностью озвучена мной – я находился в контакте с руководителями силовых структур», — отмечает Аксёнов.

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Глава Крыма также отметил, что это был не единственный чиновник, который вызывает недоверие и подозрения. Следовательно, арест Олега Казурина не станет последним.

«Есть вопросы к отдельным должностным лицам. Уверяю, что процесс ещё не закончен – это не последнее задержание», – сообщил Сергей Аксёнов.

Напомним, сотрудниками следственного комитета задержан бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин. Экс-чиновника обвиняют в коррупции в особо крупных размерах — 100 миллионов рублей. По не подтверждённой информации цель взятки — назначение «правильного» подрядчика на строительство домов для переселенцев с санитарной зоны строительства Керченского моста.

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