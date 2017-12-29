Олег Казурин предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Республики Олега КАЗУРИНА. Бывший чиновник ответит за преступления по 4 статьям УК РФ.

Ранее было известно, что Олег КАЗУРИН получил часть взятки от общей суммы в 27 000 000 рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи.

По данным следствия, в январе 2017 года чиновник потребовал от предпринимателя автомобиль марки LexusRX350 и помещение площадью не менее 200 квадратных метров в Москве. Все это он хотел получить за якобы оказанное содействие данному предпринимателю в получении двух государственных контрактов на строительство объектов на территории Республики Крым. Но потерпевши обратился в правоохранительные органы.

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«В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению преступлений. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает Следственный комитет Республики Крым.

Олег КАЗУРИН обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение через посредника взятки в особо крупном размере), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере) и частью 1 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).



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