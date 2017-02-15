Олег Казурин пытался нажиться на домах для переселенцев

Сотрудниками следственного комитета задержан бывший вице-премьер Крыма. Экс-чиновника обвиняют в коррупции в особо крупных размерах. Об этом сообщает издание «Примечания».

Олег Казурин (в прошлом вице-премьер Республики Крым, глава департамента городского хозяйства Севастополя) был задержан утром 14 февраля в Москве.

Чиновнику, согласно информации «Примечания», инкриминируют взяточничество в особо крупных размерах за выбор «правильного» подрядчика строительства домов для переселенцев с ул. Цементной Слободки, который является бюджетным проектом.

Сумма взятки могла достичь 100 миллионов рублей. Четверть этой суммы, 27 миллионов рублей, уже была передана Казурину.

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Отметим, что согласно источников издания, в правительстве Крыма уже идут допросы других государственных служащих.

Сайт KerchINFO.com напоминает о том, что даты сдачи в эксплуатацию в двух трёхэтажных домов для переселенцев с санитарной зоны Керченского моста не раз срывались. 83 семьи почти год ждут новые квартиры,на строительство которых было выделено 246,5 млн руб. Генподрядчики стройки также менялись. Изначально было назначено ООО «Китеж», но из-за систематических нарушений планов-графиков работ контракт был аннулирован. Новым подрядчиком стала компания «КРЭЧ-15» Романа Лукичева, который также имеет весьма скандальную славу.

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