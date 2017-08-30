Олег КРИШТАЛЬ: «Керченский характер отличается упорством, поэтому нас ждет успех»

На керченском телевидении стартовала новая передача «Спортивный интерес», в ходе которой будут обсуждаться актуальные спортивные вопросы и проблемы города. Первыми гостями студии стали Президент футбольного клуба «Океан» Олег КРИШТАЛЬ и главный тренер футбольного клуба «Океан» Олег ЛЕЩИНСКИЙ.

В ходе беседы Президент футбольного клуба Олег КРИШТАЛЬ ответил на вопросы ведущего, рассказал о проблемах и успехах клуба, затронул вопросы работы с местными органами власти и воспитании молодых керченских футболистов.

Отдельно Олег Ярославович отметил успешное взаимодействие с городской администрацией, которое началось ещё при работе Сергея Николаевича ПИСАРЕВА. Однако, чтобы выйти на качественно новый уровень, клубу и городу предстоит ещё немало работы в плане улучшения спортивной инфраструктуры Керчи.

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Отметим, что сейчас футбол в Керчи хоть и не находится на пике успешности и популярности, но стремительно развивается. На стадион приходит все больше керчан, а в футбольные секции записывается все больше детей. Сайт КерчьИНФО уверен, что не за горами то время, когда футбольный клуб «Океан» постоянно будет побеждать в соревнованиях различного уровня и ранга, как это было в легендарные советские времена.

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