Олег КРИШТАЛЬ: «Океан» нужен городу или мне одному?

После зимнего перерыва в Крыму в марте продолжится футбольный Чемпионат профессиональных команд Крымского футбольного союза. Последними новостями и подробностями из жизни футбольного клуба «Океан» Керчь с журналистом сайта КерчьИНФО поделился Президент клуба Олег КРИШТАЛЬ.

– Олег Ярославович, не секрет, что уже третий сезон все крымские профессиональные клубы испытывают финансовые проблемы той или иной степени тяжести. Кто-то не выдержал и сошёл с дистанции, кто-то находит способы оставаться на плаву. Как в этой нестабильной ситуации, вызванной международными санкциями, чувствует себя футбольный клуб «Океан»?

– Финансовая ситуация последних трех лет была очень сложная. Несмотря на все громкие декларации, профессиональный футбол в Керчи, к сожалению, был нужен лишь небольшой группе единомышленников, которые и составляют костяк футбольного клуба «Океан».

90% финансирования клуба по-прежнему лежит исключительно на моих плечах. Даже те потенциальные инвесторы, которые были готовы помогать Клубу, сталкивались с бюрократическими препонами в наших властных кабинетах.

90% финансирования клуба по-прежнему лежит исключительно на моих плечах

По одному из таких проектов в декабре пришлось за помощью обращаться к Главе Республики С.В. Аксенову и курирующему город Керчь вице-премьеру И.Н. Михайличенко. Надеюсь, что теперь этот вопрос решится положительно, что позволит полностью закрыть финансовые обязательства Клуба по 2017 году.

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Уже не секрет, что в ноябре месяце у меня была мысль сняться с участия в Премьер Лиге КФС в 2018 году и лишь своевременное подключение к данной проблеме Главы Республики Крым С.В. Аксенова и запланированное на 2018 год финансирование футбольных клубов КФС, оставило нас «в игре» и дает определенные надежды.

– Пятое место в текущем чемпионате в таких условиях – это достойный результат для футбольного клуба из города-героя?

– В условиях финансовой нестабильности, а иногда и в условиях отсутствия финансирования я считаю, что это нормально. Достаточно того факта, что «Океан» – единственный клуб, который смог отобрать очки у лидера первенства ФК «Евпатория».

«Океан» – единственный клуб, который отобрал очки у лидера первенства

Главное понять, что ФК «Океан» нужен городу, а не только мне и тогда можно ставить амбициозные задачи.

– В межсезонье клуб потерял главного тренера, прошли изменения в тренерском штабе и основном составе. Когда «Океан» обретет стабильность?

Олег Лещинский – талантливый тренер, и работа в ФК «Океан» рассматривалась как временная мера. Объективно, Лещинскому тесно в таком первенстве как Премьер Лига КФС. Возможно однажды, когда уровень Лиги подтянется, и финансовые условия, предлагаемые крымскими клубами, улучшатся, мы увидим его во главе одного из клубов Премьер Лиги КФС.

Есть желание увидеть в основе команды керченскую молодёжь

Изменения по игрокам увидим уже в марте. Есть желание добавить керченскую молодёжь.

– В таких жёстких условиях клуб развивается и строит долгосрочные планы развития. Чего стоит только открытие детского футбольного клуба «Океанчик» и детской футбольной Академии при спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ». Что будет дальше?

– Естественно, что кроме полностью социального проекта ФК «Океан», есть еще и обязательства по инвестициям в Спортивный Клуб «Планета ПРОСПОРТ». В 2017 году в нем начали работать детские секции по футболу, оформляются документы для функционирования полноценной Академии, мы закончили строительство одной мини-футбольной площадки с искусственным травяным покрытием.

Мы будем продолжать инвестировать в инфраструктуру клуба и Керчи

На 2018 год в планах строительство большого футбольного поля, ведутся проектные работы по строительству бассейна.

Успешно функционирует «Океанчик». Все это развитие невозможно без серьезных инвестиций в инфраструктуру, причем эти инвестиции исключительно частные.

– Спасибо за интервью!

– А я, в свою очередь, желаю всем причастным к развитию футбола в городе Керчи здоровья и стабильности!



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