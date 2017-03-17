Олег КРИШТАЛЬ: УЕФА признало Крымский футбол, очередь за Керченской Городской Администрацией

На прошлой неделе крымская футбольная общественность вздохнула с облегчением: визит главы Крымского футбольного союза в штаб-квартиру УЕФА завершился долгожданным прорывом в вопросе признания Крымского футбола.

И дело даже не полученном от главной футбольной организации планеты 1 миллиона евро на развитие футбола в Крыму, а в том, что УЕФА сделала реальные шаги для придания официального статуса всем футбольным клубам и футболистам Крыма. Воспользовавшись этим информационным поводом, специалист пресс-службы ФК «Океан» (Керчь) пообщался с Президентом клуба Олегом Кришталь.

— Олег Ярославович, когда организация получает финансовую помощь, первый вопрос обычно — как будут делить деньги?

— Финансовая поддержка УЕФА рассчитана в первую очередь на создание инфраструктурных футбольных проектов в Крыму. Не секрет, что спортивная и футбольная инфраструктура полуострова находится в плачевном состоянии, не считая единичные примеры частных инвестиций в спорт. Футбольный клуб «ОКЕАН» в Крымском Футбольном Союзе представляет город-герой Керчь и приложит максимум усилий, чтобы Керчь подготовила и защитила один из проектов, который бы смог получить поддержку и финансирование УЕФА.

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Я хочу напомнить керчанам, что именно инициатива и позиция Футбольного Клуба «ОКЕАН» позволила нам добиться выделения искусственного поля для города-героя. Первые встречи с министром спорта Республики Крым Г.Я.Шестак и с Главой администрации Керчи С.Н.Писаревым проводились мной лично, где в спорах и дискуссиях приходилось доказывать, что мы не имеем права упустить такую возможность, и что именно Керчь должна рассматриваться в приоритете, так как город действительно имеет давние футбольные традиции.

Так и в ситуации с разработкой проектов для рассмотрения в УЕФА, мы возьмем инициативу в свои руки, и клубная рабочая группа уже начала подготовку материалов для рассмотрения и защиты в КФС и УЕФА. На сегодняшний день я вижу два первоочередных проекта развития футбольной инфраструктуры города, а именно: реконструкция стадиона «Металлург» и строительство футбольного поля в районе стадиона имени 50-ти летия Октября, для чего будет достаточно провести работы и отсыпать территорию заросшую камышом. Это будет серьезный прорыв в развитии футбола в городе-герое Керчь.

— Финансирование от УЕФА — это, конечно, замечательно, но почему Керчь до сих не получила искусственное футбольное поле, которое было обещано? В некоторых керченских СМИ прошла информация о том, что появился риск потери данного поля, и что уже Феодосия активно включилась в борьбу за это поле.

Футбольный клуб «Океан» со своей стороны сделал все возможное, чтобы улучшить ситуацию с футбольными полями Керчи. К сожалению, действительно, на сегодняшний день Администрация Керчи не выполнила необходимые требования для получения данного поля.

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В городской администрации сложилась странная ситуация, когда некоторые чиновники настроены откровенно против развития городского спорта и футбола в частности. И дело здесь даже не в тех скандалах, которые сотрясают городскую власть, а именно коррупция и наркомания госчиновников.

ФК «Океан» в очередной раз подключились к проблеме получения газона. На сегодняшний день этот вопрос на особом контроле, и если этот процесс сорвется, и город не получит это поле, я назову конкретные фамилии виновников произошедшего. Пора уже городским функционерам четко понимать, что за бездействие рано или поздно придётся отвечать.

— В заключении хотелось бы уточнить: в августе 2016 года прошел громко разрекламированный городской «круглый стол» в преддверии старта второго чемпионата Премьер лиги Крымского футбольного Союза, где на тот момент кандидат на пост Главы Администрации Владимир Подлипенцев дал гарантии помощи и поддержки ФК «ОКЕАН». С тех пор прошло почти 9 месяцев, и…?

— Прошло 9 месяцев, ждем рождения нашего футбольного дитя (улыбается — прим.ред.). Это конечно шутка. Если серьезно, то кроме разговоров практически ничего не происходит.

УЕФА признало Крымский Футбол, очередь за Керченской Городской Администрацией.

Действительно, в августе была встреча, на которой обсуждался вопрос участия футбольного клуба «ОКЕАН» во втором Чемпионате Премьер лиги КФС, где при участии Президента КФС Юрия Ветохи была разработана дорожная карта и четко обсуждены вопросы которые на себя беру я, как Президент футбольного клуба, и обязательства которые берет на себя город, в лице Главы Администрации. Со стороны Городской Администрации «воз и ныне там», может быть кони «под амфетаминами»? (улыбается — прим.ред.)

Буквально недавно разговаривал с новым куратором городского спорта Артемом Пегашевым, он пообещал в ближайшее время очередной «круглый стол» с Главой Администрации. Лично я настроен, поставить точку в данном вопросе: либо городу нужен профессиональный футбол, либо нет. Потому что я должен планировать дальнейшее развитие клуба, исходя из реальной позиции керченских руководителей.

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В ближайшее время также планируется «круглый стол» в Совете Министров Республики Крым, где соберутся все Президенты Клубов, Главы Администрация и Глава Республики, где мы фактически подведем итоги по каждому городу и клубу в отдельности.

В заключение приглашаю всех болельщиков в воскресенье поддержать футбольный клуб «Океан» в 15:00 городской стадион имени 50-летия Октября».

Любим свой город, верим в себя, болеем за ФК «ОКЕАН»!

Информация официального сайта ФК «ОКЕАН» (КЕРЧЬ)



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