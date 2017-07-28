Олег ЛЕЩИНСКИЙ: «Готовимся к чемпионату»

Керченский «Океан» продолжает подготовку к стартующему 19 августа чемпионату Премьер лиги Крымского футбольного союза. На тренировке команды побывал журналист сайта КерчьИНФО, который пообщался с главным тренером ФК «Океан» Олегом ЛЕЩИНСКИМ.

После выхода футболистов из отпуска все спортсмены прошли медосмотр и получили «добро» на участие в тренировках, которые на данном этапе сборов проводятся два раза в день. Жаркое крымское лето вносит свои корректировки в тренировочный процесс. Чтобы не тренироваться под палящим солнцем тренировки проходят в 10 часов утра и 18 часов вечера.

Вчера на изумрудном поле стадиона имени 50-летия Октября состоялась учебная игра, в которой приняли участие все футболисты, находящиеся на просмотре. На данный момент их 21 человек, но, по словам тренерского штаба, состав команды еще претерпит изменения.

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Чуть позже «Океан» проведет несколько контрольных игр. Пока идут переговоры с потенциальными противниками «моряков». Возможно керчане померятся силами с географическими соседями — ФК «Кафа», также рассматривается возможность спарринга с ФК «ТСК-Таврия».

Напомним, что 3 августа в Симферополе состоится жеребьевка нового футбольного сезона 2017/2018 Крымского футбольного союза (со специальным статусом), а уже 19 августа стартует первый тур третьего профессионального чемпионата Крыма с участием керченского футбольного клуба.

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