Бывший мэр Керчи Олег Осадчий стал помощником депутата Государственной Думы России Константина Бахарева. Олег Осадчий руководил Керчью на протяжении долгого времени – с 1998 по 2014 год. Во время событий Крымской весны экс-мэр подвергся жесткой критике: горожанам запомнился случай, когда Осадчий препятствовал желающим сорвать с флагштока у горсовета украинское знамя и повесить вместо него российский флаг. При поддержке милиции ему все-таки удалось отстоять флаг незалежной, передает РИА Крым.

После возвращения Крыма в состав России Осадчий сохранил свою должность, но уже с июля 2014 года он перестал возглавлять Керчь, написав заявление об отставке по собственному желанию.

В феврале 2015 года правоохранители обнаружили нарушения в деятельности бывшего мэра, за что он и был арестован. Приговор был озвучен уже в октябре 2015 года: Осадчего приговорили к выплате 200 тысяч рублей штрафа за превышение должностных полномочий, связанных с незаконным изменением границ земельного участка, предоставляемого в аренду. Теперь он будет помогать депутату Государственной Думы России. Заявляется, что Осадчий выполняет свои обязанности на общественных началах, то есть, не получая за это ни копейки.

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