Керчь продолжает сотрясать крупные коррупционные скандалы с арестами подозреваемых чиновников.

Сегодня вся Керчь говорит о задержании заместителя городской администрации Олега Шевченко. Слухи ходят и о задержании другого зама — Богдана Жорняка. Однако, официальной информации из правоохранительны органов нет, что, в свою очередь, порождает большое количество слухов.

Редакция KerchINFO.com решила «разложить по полочкам» события последних дней и рассказать, что же все-таки случилось в пресловутом здании Керченской администрации.

Кто такие Олег Шевченко и Богдан Жорняк?

Шевченко Олег Олегович родился 31 мая 1977 года (39 лет) в г. Керчь. В 2003 году закончил Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, присвоена квалификация «юрист-специалист».

Трудовая деятельность:

05.1994 – 09.1994 – автослесарь 4-го разряда автогаража 44-а «Корчев», г. Керчь;

04.1997 – 05.2014 – прохождение службы в органах внутренних дел Украины, г. Симферополь;

05.2014 – 12.2015 – прохождение службы в органах внутренних дел Российской Федерации (ОМОН «Беркут») на должностях начальствующего состава, г. Симферополь;

07.2016 – по н.вр. – заместитель главы администрации города Керчи.

Официально не женат, но состоит в гражданском браке, имеет двоих детей.

Жорняк Богдан Иванович родился 16 января 1984 (32 года) года в городе Рига, Латвия.

В 2006 г. окончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «Физическая реабилитация», в 2008 г. по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».

С сентября 2008 г. по март 2010 г. – коммерческий директор ЧП «Рекламное агентство «Визард». С 2010 г. по 2014 г. – СПД оптово-розничной торговли мебелью. С октября 2014 г. по март 2015 г. – директор Коммунального предприятия «Полигон».

С апреля 2015 г. – заместитель главы администрации г. Керчи.

Женат, двое детей.

Чем запомнились городу?

Олег Шевченко на протяжении всей карьеры (не только чиновничьей) имел хорошую репутацию. После назначения его на должность, все средства массовой информации региона пестрились гордыми заголовками «Бывший «беркутовец» стал заместителем главы администрации Керчи». Иначе и быть не могло, поскольку он почти 19 лет отработал в подразделении «Беркут», участвовал во всех конфликтах, которые возникали в течение этого периода. А в 2014-м году принимал активное участие в возвращении Крыма в состав Российской Федерации.

На посту заместителя администрации он был ответственен за жилищно-коммунальную сферу города. В рамках своих полномочий чиновник активно (но с сомнительным успехом) боролся со стихийной торговлей в Керчи, спасал (также не всегда удачно) город в период непогоды и, как выяснилось, «заботился» о дорожных знаках и остановках в Керчи.

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Богдан Жорняк, в свою очередь, был назначен на должность в апреле 2015 года, под его руководством в Керчи развернулась масштабная работа по ликвидации незаконной выносной торговли, а городские рынки перешли под управление муниципалитетом. Также в круг его ответственности входит курортная сфера города, которую он пытается развивать.

Что случилось 21 декабря 2016 года?

Несколько недель назад, а именно 6 декабря 2016 года между администрацией города Керчи в лице Олега Шевченко и неким подрядчиком (название организации следствие умалчивает) был подписан договор, а предоставлении последним ряда работ по установке автоматических средств регулирования дорожного движения, дорожных знаков и комфортных остановок общественного транспорта. За эту работу администрация города выделила данной организации 3,8 млн. рублей.

Согласно материалам следствия, после подписания договора, подозреваемые (второй — заместитель директора одного из МУП города) начали требовать взятку в размере 10% (380 тысяч рублей) для дальнейшего «плодотворного» сотрудничества.

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Передача взятки состоялась 21 декабря. Непосредственно, этот момент, с поличным и были задержаны два подозреваемых, один из которых Олег Шевченко.

Отметим, что приёмные Жорняка и Шеченко находятся в одном кабинете, что логично наводит на вопрос, что коллеги по работе могли быть в сговоре или просто в курсе того, что происходит?

СМИ Керчи активно распространяют информацию, ссылаясь на личные источники как в администрации, так и в правоохранительных органах, что в день обыска кабинета Олега Шевченко, Богдана Жорняка также пригласили на дачу показаний. Более того, местные новостные издания уверяют, что и Шеченко, и Жорняк находились в состоянии наркотического опьянения.

Послесловие

Важно отметить, что, несмотря на большое количество информации на просторах интернета о главных героях нашего материала, презумпцию невиновности никто не отменял. Она гласит, что обвиняемый считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном Федеральным Законом.

Громкие задержания, разоблачения и интриги любят все, однако лишь суд расставит все на свои места.

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