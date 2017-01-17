Олег Жмака: «В 2017 году Керчь должна получить полноразмерное искусственное футбольное поле»

Пресс-служба Крымского футбольного союза взяла интервью у директора главной керченской спортивной арены – стадиона им. 50-летия Октября Олега Жмака. Редакция сайта КерчьИНФО считает этот материал интересным и информативным, поэтому публикует его без сокращений и изменений.



– Олег Станиславович, расскажите, что сейчас представляет собой стадион имени 50-летия Октября?

– Первое здание нашего стадиона было построено еще в 60-х годах прошлого века, после чего стадион постепенно достраивался – были возведены западная и восточная трибуны. Сама же эксплуатация стадиона в том виде, в котором он есть сейчас, началась в 90-х годах. Сейчас на стадионе располагается 140 метровый крытый легкоатлетический манеж, два футбольных поля, одно из которых ранее было с резиновым покрытием. Сейчас же мы участвуем в федерально-целей программе, и в этом году городу-герою Керчи будет выделено полноразмерное искусственное футбольное поле. Оно будет построено на месте, где сейчас располагается экстрим-парк, который, в свою очередь, будет перенесен ближе к центральной части города.

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– В чем заключается Ваша роль, как директора стадиона, с какими органами вам приходится постоянно взаимодействовать?

– На сегодняшний день я являюсь директором МБУ ДО «Детско-юношеский клуб физической подготовки». В этом клубе у нас занимаются спортом порядка 850 детей, которые кроме футбола, также занимаются баскетболом, дзюдо, тхэквондо, боксом, стрельбой из лука, фехтованием, акробатикой, легкой атлетикой и пожарно-прикладным спортом. Мы находимся в тесном контакте с управлением образования города, так как являемся его объектом, а также с курирующем нас заместителем Главы администрации Керчи Дилявером Мельгазиевым.

– Сколько людей в данный момент работает в структуре стадиона?

– На сегодня у нас в штате находятся 85 человек, из них 30 человек – это тренерский состав, а остальные сотрудники обслуживают непосредственно сам стадион. Также у меня в подчинении находится и здание Дворца спорта.

– С какими проблемами Вам приходится чаще всего сталкиваться в работе?

– Каких-то глобальных проблем наш стадион не испытывает. В плане финансового состояния у нас все стабильно. Мы имеем два источника финансирования – это городской бюджет и средства, приносящие доход от деятельности стадиона. Сюда входят средства, которые мы получаем от Крымского футбольного союза для проведения матчей ФК «Океан», и средства от аренды помещений, которые располагаются на стадионе.

Все деньги, полученные нами, направляются на улучшение материально-технической базы и плановый ремонт помещений. В прошлом году мы отремонтировали полностью все помещения, расположенные на западной трибуне, было восстановлено 4 спортивных зала на южной трибуне: новый зал акробатики и 3 спортзала для занятий единоборствами.

Также осенью прошлого года в результате тендерной закупки мы приобрели искусственное футбольное покрытие и установили его на одной из площадок стадиона. Отмечу, что у нас есть одно преимущество над многими подобными организациями: мы не заключаем абсолютно ни с кем договоров на услуги по проведению ремонтных работ. Все это мы выполняем своими силами, приобретаем стройматериалы, а строительная группа, которая входит в состав нашего учреждения (главный инженер, мастера, строители), осуществляет все необходимые работы, за что им отдельное спасибо.

– Как обстоят дела с основным футбольным полем стадиона?

– Для ухода, ремонта и восстановления натурального поля у нас есть агрономы и группа ремонтировщиков, в обязанность которых входит поддержание футбольного поля на должном уровне. Несмотря на то, что сейчас середина зимы, наше поле находится в лучшем состоянии, чем было осенью. На данный момент травяной покров поля – 100 процентов. После завершения первой части чемпионата Премьер-лиги КФС нами были проведены агротехнологические работы, был внесен песок и 100 килограммов семян.

В феврале этого года поле будет полностью закрыто специальной геотканью, и к возобновлению чемпионата крымской Премьер-лиги мы ожидаем комиссию КФС, которая, надеемся, поставит оценку поля не ниже четырех баллов, хотя, не скрою, мы рассчитываем на «пятерку» (улыбается). Восстановительные работы на поле у нас проходят в соответствии с графиком. Как мы и планировали, в течение двух-трех лет газон стадиона будет в отличном состоянии.

– Как стадион готовится к проведению матчей чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза?

– Непосредственно накануне календарного матча все наши сотрудники выходят на работу, мы проводим уборку трибун и подтрибунных помещений (раздевалок, комнат для арбитров и инспекторов, других помещений). Также мы приглашаем волонтеров, которые следят за порядком во время матча. В игровой день работы на стадионе ведутся с 6 часов утра. Обязанности между сотрудниками четко распределены, все знают свои задачи и отвечают за свой объем работы.

Пресс-служба Крымского футбольного союза

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