ОНФ в Керчи обустроит дворы

Крымское отделение Общероссийского народного фронта разработало проекты по благоустройству дворов Керчи. Преобразования будут выполняться в рамках проекта «Комфортная городская среда», передаёт пресс-служба организации.
Региональным отделением ОНФ в РК были подготовлены определённые предложения, относительно благоустройства 22 дворов различных муниципалитетов региона и 3 городских зон в Симферополе и Бахчисарае.
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Керчь также входит в программу преобразований. Всего в ней участвует 68 дворов и 17 общественных территорий по всему Крыму.
«Фронтовики» регулярно проводят встречи с жителями домов и руководством муниципалитетов.
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