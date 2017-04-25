ОНФ в Керчи обустроит дворы

Крымское отделение Общероссийского народного фронта разработало проекты по благоустройству дворов Керчи. Преобразования будут выполняться в рамках проекта «Комфортная городская среда», передаёт пресс-служба организации.

Региональным отделением ОНФ в РК были подготовлены определённые предложения, относительно благоустройства 22 дворов различных муниципалитетов региона и 3 городских зон в Симферополе и Бахчисарае.

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Керчь также входит в программу преобразований. Всего в ней участвует 68 дворов и 17 общественных территорий по всему Крыму.

«Фронтовики» регулярно проводят встречи с жителями домов и руководством муниципалитетов.

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