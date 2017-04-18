Они должны идти победным строем в любые времена

Бессмертный полк – общественное движение, направленное на сохранение памяти о участниках Великой Отечественной войны в каждой семье.

Бессмертный полк существует с 2012 года. С момента организации, в реестре записей уже опубликовано более 374 тысяч историй о советских воинах, и эта база обновляется ежедневно.

Читайте: Как в Керчи прошёл День освобождения

Кроме того, недавно появился бесплатный онлайн-сервис для создания обложек или аватарок для соцсетей. Как отмечают организаторы, этот ресурс создан для того, чтобы провести марш Бессмертного полка не только на территории России и других стран, но еще и онлайн. Создать аватарку про своего героя Великой Отечественной войны можно по ссылке бессмертныйполк.онлайн



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

