Онкопоиск: одним «выстрелом» по всем мишеням!

Головные боли, боли в позвоночнике, боли в животе и малом тазу всем знакомое состояние, но мало кто подозревает, что даже незначительные симптомы могут оказаться проявлениями онкологических заболеваний. В настоящее время люди стали чаще задумываться о том, можно ли обезопасить себя от онкологических заболеваний, когда и куда надо обращаться, какие профилактические меры проводить.



Все боятся слова «онкология», но никто не подозревает, что НА РАННИХ СТАДИЯХ и СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ онкологического заболевания, ВОЗМОЖНО ОКАЗАНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ, приводящего к полному выздоровлению.

В нашем диагностическом центре ООО «МРТ Керчь» (остановка СРЗ) Вы можете пройти комплексное обследование ОНКОСКРИНИНГ с контрастным усилением, направленное на выявление объёмных образований и метастаз.

ОНКОСКРИНИНГ включает в себя МРТ исследование головного и спинного мозга, позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также органов малого таза, с описаниями лимфатической системы, крупных патологий сосудов и мягких тканей.

В диагностическом медицинском центре ООО «МРТ Керчь» кроме обследований на магнитно- резонансном томографе (МРТ) ведут консультативный прием следующие специалисты:

Невролог

Терапевт (кардиолог)

Травматолог- ортопед

Гастроэнтеролог

Врач по функциональной диагностике (ЭКГ)

Онколог

Мы всегда рады помочь Вам и поэтому в нашем медицинском центре есть услуга «Вызов врача на дом» и «Транспортировка больного».

Узнать подробности и записаться на диагностику в медицинский центр ООО «МРТ КЕРЧЬ» Вы можете по телефонам:

+7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.

Ждем Вас по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22, 2 подъезд ( здание СРЗ)

ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

С 8.00 до 20.00 Сайт: www.mrt-kerch.com

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