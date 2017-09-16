Онкоскрининг важность ранней диагностики

В онкологии родоначальником скрининга считают доктора Георга Папаниколау, который в начале ХХ века предложил тестирование цитологических мазков с поверхности шейки матки каждой женщины для раннего выявления рака. И хотя первоначально эта методика была воспринята скептически, она доказала свою состоятельность и сегодня вместе с биопсией является основой скрининга данной патологии.

Сейчас, с высоким уровнем современной медицины избавление от рака напрямую зависит от стадии, на которой он был выявлен.

Ведь с момента появления в организме первой опухолевой клетки до того, как этих клеток становится настолько много, что их можно обнаружить при обследовании, проходят годы, а то и десятилетия. Многие теряют это время впустую. Для того чтобы не попасть в их число, достаточно регулярно проходить прицельное профилактическое обследование.

Каковы показания для проведения онкоскрининга?

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• Отягощённый наследственный анамнез. В онкологии принято считать группой риска тех, у кого в роду первой (родители, сестры, братья) и второй (бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюродные сестры и братья) линии родства были диагностированы онкозаболевания. Чем ближе степень родства, тем выше риск возникновения опухоли.

• Наличие и склонность к развитию доброкачественных опухолей (киста, гемангиома).

• Возраст старше 40 лет. Согласно статистике, начиная с этого возраста частота выявленных онкозаболеваний существенно возрастает, плюс ко всему, средний возраст онкобольных также сильно «помолодел», на что уже просто нельзя не обращать внимания или игнорировать этот факт.

• Вредные привычки, несбалансированный образ жизни и питания, экологические факторы, подверженность стрессам.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пятилетняя выживаемость после лечения рака на 1 стадии – 93%, после лечения 2 стадии – 75%, 3 и 4 – 45% и 13%.

При наличие жалоб, при резкой и большой потере веса, при возникновении видимых глазу образований или ощутимых при пальпации руками подозрительных зон необходимо незамедлительно пройти очную консультацию врача!

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Согласно неофициальным статистическим данным около 10% (Вы только вдумайтесь, это же один из десяти!) людей с установленным диагнозом или подозрением на злокачественную опухоль отказываются от посещения онколога. Сами понимаете, болезнь сама по себе не пройдет, даже если внешне всё выглядит хорошо.

Отсутствие внешних проявлений вовсе не исключает наличие опухоли: в большом количестве случаев раковая опухоль на ранних стадиях себя вообще никак не проявляет: нет ни боли, нет неприятных ощущений, не наблюдается кровотечения, не изменяется вес, будущий пациент продолжает вести тот образ жизни, какой вел.

Вот некоторые статистические данные: на 1000 маммографий, проведенных пациентам не предъявляющим ни единой жалобы или симптомов обнаружено 5 раковых опухолей.

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Онкоскрининг достоверно свидетельствует о наличии болезни или о возможности ее развития в ближайшем будущем. Благодаря максимально ранней диагностики заболевания возможно провести коррекционное вмешательство в болезнь практически на самой ранней ее стадии. Выявление заболевания на ранних стадиях – залог благоприятного прогноза и результативного лечения.

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